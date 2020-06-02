Лос-Гатос, США, , 14:21 — REGNUM Инструментальную версию песни Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (Toss A Coin To Your Witcher) из популярного сериала компании Netflix «Ведьмак» опубликовала автор саундтреков к сериалу Соня Белоусова на своем канале в YouTube.

Белоусова сама исполнила инструментальную версию на фортепиано. Слова в композиции полностью отсутствуют. Кроме версии в YouTube, музыкальная композиция доступна на крупнейших музыкальных платформах.

Песня после выхода сериала стала вирусной. Вокальную партию оригинальной песни исполнил сам британский актер Джои Бэти, который сыграл роль Лютика.

Бети после выхода сериала рассказывал, что песня для него превратилась в самую раздражающую вещь, которую ему приходилось когда-либо слышать. В сети зрители посвятили этой композиции множество мемов.