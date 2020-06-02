Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Лидирующую позицию пятую неделю подряд в американском кинопрокате занимает хоррор «Первая ведьма» («The Wretched»). Об этом сообщили журналисты издания Independent.

Журналисты уточнили, что в период пандемии коронавируса фильм остался практически без конкурентов. Сборы обеспечиваются за счет показов в кинотеатрах drive-in, в которых зрители остаются сидеть в своих автомобилях и смотрят фильм на огромном экране.

Картина Бретта Пирса заработала за прошедшие выходные $181 тыс. в 75 кинотеатрах, а также стала главным хитом начала летнего сезона. На момент публикации общий объем сборов фильма ужасов в кинопрокате составил около $700 тыс.

В хорроре рассказывается о подростке, родители которого находятся в разладе. Во время своих переживаний он неожиданно узнает, что проживающие рядом соседи находятся под властью страшной старой ведьмы.