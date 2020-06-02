Москва, , 13:46 — REGNUM Новую версию юмористического шоу талантов под названием «Детский КВН» запустят в эфире телеканала СТС. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

В рамках игры дети в возрасте от четырех до 16 лет будут показывать зрителям юмористические скетчи. Оценивать качество шуток, их исполнение и находчивость ребят будет жюри в составе известных артистов, спортсменов и участников Высшей лиги КВН.

Ведущими шоу выступят Михаил Галустян, выступавший когда-то за команду КВН «Утомленные солнцем», и восьмилетняя Ева Смирнова, ставшая знаменитой после участия в шоу «Лучше всех».

Также помогать вести передачу будет Юлия Михалкова — бывшая участница команды КВН и одноименного шоу «Уральские пельмени». Она будет встречать ребят за кулисами и провожать их на сцену.