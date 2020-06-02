Москва, , 13:11 — REGNUM Столичные компании при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы примут участие в международном кинорынке MIFA. Это мероприятие является одним из ключевых событий анимационной индустрии и обычно проводится одновременно со знаменитым кинофестивалем во французском городе Анси в середине июня. В этом году кинорынок пройдет в онлайн-формате с 16 по 19 июня.

© Пресс-служба фестиваля Анси и рынка MIFA

Как сообщает указанный департамент, для участия в онлайн бизнес-миссии отобраны 24 компании, среди которых — студии «Союзмультфильм», «Визарт», «Киноатис», «Аэроплан», «Меркатор анимейшн», «Студия Ред Карпет» и др. Они смогут загрузить материалы в видео-библиотеку MIFA, представить результаты своих трудов участникам рынка на виртуальном стенде российской анимации и связаться с потенциальными партнерами и закупщиками контента: участникам будет доступна не только видео-библиотека, но и специальная платформа для деловых встреч и база байеров.

Кроме того, 12 отобранных московских компаний расскажут о своих новых фильмах и сериалах в рамках специальной сессии, посвященной русской мультипликации. Она состоится 16 июня на сайте мероприятия, и будет доступна в записи в библиотеке MIFA до конца июня. Так, студия «Аэроплан» расскажет о новом сериале про маленьких роботов «Кработы». «Союзмультфильм» раскроет детали детективного сериала для малышей «Тайна медовой долины».

© Пресс-служба фестиваля Анси и рынка MIFA

«Меркатор анимейшн» представит многосерийный мультфильм о гонках и машинках «Супер Ралли», студия «Визарт» — проект «Огнеботы Тина», «Киноатис» — полнометражный мультфильме «Белка и Стрелка: Карибская тайна», а студия «Лицензионные бренды» — мультфильм «Пиноккио». Всего будет представлено 20 анимационных сериалов и полнометражных мультфильмов от 12 столичных студий.

Как отмечает заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, при поддержке города московские компании участвуют в рынке MIFA второй год подряд. В итоге прошлогодней работы были заключены контракты с байерами из Италии, Турции, Малайзии, Испании и других стран, а общая сумма экспортных сделок превысила 720 тысяч долларов.

Как и в прошлом году, участие российский студий в кинорынке пройдет при поддержке Ассоциации анимационного кино России.