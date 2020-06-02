Бербанк, США, , 11:54 — REGNUM Фотографии макета нового бэтмобиля из фильма Мэтта Ривза «Бэтмен» появились в сети. Их опубликовали фанаты в соцсети Twitter.

Фанаты сообщили, что фотографии были непродолжительное время опубликованы на личном сайте художника Джеффа Фроста, создающего концепт-арты. Несмотря на то, что художник вскоре убрал эти кадры со своей страницы, фотографии успели разойтись по сети.

Новый бэтмобиль представляет собой максимально реалистичное транспортное средство, в отличие от предыдущих картин о Бэтмене. Как полагают фанаты, таким образом режиссер фильма хочет дополнительно подчеркнуть высокую степень реализма в новой ленте по сравнению с предыдущими картинами.

https://twitter.com/TheBatRobert/status/1267106930188787712

В новом «Бэтмене» роль героя будет играть Роберт Паттинсон («Гарри Поттер», «Сумерки»). Сюжет будет показывать, как Брюс Уэйн становится защитником Готэма, разбираясь в своих чувствах и определяясь со своим выбором.