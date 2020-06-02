Москва, , 11:52 — REGNUM 2 июня на платформе проекта «#Жить» опубликован ролик песни «Не все герои носят плащи», посвященный мужеству медиков, борющихся с последствиями коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Музыку и слова композиции написал продюсер Fargo. Исполнили гимн медикам Юлия Самойлова, Artik & Asti, Jony, Killjoy, Хабиб, Мария Панюкова и другие. Как объяснил автор песни несколько необычное название, люди забывают, что не все герои носят плащи. «О реальных подвигах врачей часто знают только близкие. Эта песня — гимн тем, кто отдавал всего себя, исполняя свой долг», — отметил Fargo.

Организаторы акции сообщили, что средства от прослушивания или скачивания песни пойдут в благотворительный фонд «Врачебное братство».