Харьков, Украина, , 11:39 — REGNUM Новый клип на композицию «Не переживай» из будущего альбома «кАчевники» представил экс-участник украинского дуэта 5'nizza («Пятница») SunSay (Андрей Запорожец). Клип опубликован на YouTube-канале музыканта.

Музыкант исполняет композицию в стиле регги на фоне освещенной солнцем стены. Песня стала совместным творчеством музыканта и российского коллектива The Soul Surfers под руководством Игоря Жуковского. Он же продюсирует новый альбом SunSay.

«Песня родилась в самом начале карантина, а потом мы дистанционно все записали и сняли!», — сообщил музыкант на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Исполнитель добавил, что завязавшееся сотрудничество с The Soul Surfers скоро приведет к выпуску нового альбома.