Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Премию Американской ассоциации писателей-фантастов (SFWA) «Небьюла» за лучший сценарий к видеоигре получили сценаристы научно-фантастической ролевой игры The Outer Worlds. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте премии.

Игра выпущена американской компанией Obsidian Entertainment. Сценаристами игры выступили Леонард Боярский, Кейт Доллархайд, Пол Кирш и другие.

Премия «Небьюла» вручается за высокие достижения в жанре фэнтези и научной фантастики. Эта премия признается одной из самых престижных наград в сообществе писателей-фантастов, сравнимой с премией «Хьюго».

Категория «Игры», в которой победила игра The Outer Worlds, была включена в номинации премии всего лишь в 2018 году. Первую премию в этой номинации присудили интерактивному фильму Netflix «Черное зеркало: Брандашмыг».

В нынешнем году соперниками The Outer Worlds были игры Outer Wilds и Disco Elysium. В других номинациях за лучший роман «A Song for a New Day» («Песня нового дня») премия досталась Саре Пинскер. А за лучший сценарий для сериала «Благие знамения» получил награду Нил Гейман.

