Лондон, , 10:49 — REGNUM К увольнению прислуги и сотрудников своей команды из-за пандемии коронавируса приступил британский музыкант Элтон Джон. Об этом написали журналисты британской газеты Daily Mail.

Журналисты сообщили, что музыканту пришлось отложить или вовсе отменить 34 из 48 концертов, запланированных в рамках летнего тура по США. Концерты со сроками с сентября по декабрь еще числятся в графике выступлений, но вопрос их проведения окончательно не определен.

По данным журналистов, Джон уже уволил несколько человек из команды, которая организовывала проведение концертов в США. Кроме этого, уволены гитарист Дэйви Джонстон и барабанщик Найджел Олссон. Также увольнения не избежала и прислуга в доме музыканта в Атланте (США).

По данным источников, приближенных к Джону, оценки которых приводят журналисты, тур по США должен был принести £60 млн, но сейчас они практически превратились в ничто.

Журналисты уточнили, что на сегодня состояние музыканта составляет около £360 млн. Он занимает 363 место в списке богачей Великобритании.