Берлин, , 09:59 — REGNUM В сети появился дублированный трейлер анимационного фильма «Повелитель драконов». Его опубликовали 1 июня на YouTube-канале кинокомпании «Вольга».

Главным героем мультфильма станет молодой дракон Лунг, которому вместе с друзьями предстоит отправиться в опасное приключение, чтобы найти новый дом. В основе сюжета картины лежит одноимённый роман детской писательницы Корнелии Функе.

Премьера «Повелителя драконов» в Германии ожидается 6 августа 2020 года. Дата выхода мультфильма в России пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: «Союзмультфильм» выпустил сериал «Зебра в клеточку» про толерантность