Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Второй микстейп южнокорейского рэпера Suga (участник группы BTS), выпущенный под псевдонимом Agust D, «D-2» занял 11 строчку чарта Billboard 200. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Известно, что это самая высокая позиция чарта, которой смог достичь сольный южнокорейский исполнитель.

Отмечается, что высокие позиции в чарте Billboard 200 занимали и другие участники группы BTS. Альбом рэпера J-Hope «Hope World», выпущенный в марте 2018 года, смог подняться до 38 строчки рейтинга, а альбом рэпера RM «Mono», выпущенный в октябре 2018 года — до 26 строчки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее альбом занял седьмую строчку британского музыкального чарта Official Albums Chart «TOP 100».

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Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.