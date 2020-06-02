Хартфорд, США, , 09:37 — REGNUM Трейлер документального фильма «Be water» («Будь водой») о знаменитом актере Брюсе Ли опубликовал американский телеканал ESPN на своем YouTube-канале.

В подписи к трейлеру сообщается, что фильм выйдет в рамках цикла документальных картин об истории спорта «30 for 30». Премьера фильма состоится на телеканале ESPN 7 июня.

Как сообщали ранее авторы картины, в ней будут представлены факты из жизни актера, начиная с детства, до возвращения на родину в Гонконг после нескольких лет съемок в Голливуде. При создании фильма использованы архивные материалы с кадрами Ли.

В картине снялись члены семьи актера, друзья и близкие. Также в проекте принял участие его друг — Карим Абдул Джаббар. В трейлере приведены его слова о том, что США не были готовы принять азиатского героя.

Название фильма адресует к известной фразе самого Ли, сказанной во время тренировки: «Вода может течь или может разбиться. Будь водой, мой друг».