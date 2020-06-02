Кемерово, , 09:23 — REGNUM Студенческий городок в Ленинском районе Кемерова в рамках культурного кластера планируется сдать к 2021 году. Об этом 2 июня заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции.

По его словам, культурный кластер в Кемерове разбит на две части: образовательный и выставочно-театральный. Глава региона сказал, что проблемы со строительством театра оперы и балета связаны с подрядчиком.

Вместе с тем региональные власти обновили коммуникации в том месте, где планируется построить здание театра. По словам Цивилева, театр оперы и балета в Кемерове проектирует одно из лучших архитектурных бюро мира. Здание планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Напомним, власти Кемерова планируют построить «Сибирский кластер искусств». Он будут располагаться в Центральном и Ленинском районах Кемерова.