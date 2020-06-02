Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Актриса Конни Нильсен во время очередного интервью рассказала, как обстоят дела с проектом сиквела фильма «Гладиатор» Ридли Скотта. Об этом 2 июня собщил портал Comicbook.

Она сказала: сейчас главным вопросом является вопрос о том, какой именно проект режиссёр начнёт реализовывать после того, как будет снят запрет на съёмки, введённый из-за эпидемии коронавируса. Актриса назвала проект этой картины замечательным, добавив, что ей самой было бы интересно поучаствовать в нём.

Ранее продюсер Уолтер Ф. Паркс сообщил, что события в сиквеле «Гладиатора» начнутся через 25 или 30 лет после тех, что были показаны в оригинальном фильме. Ридли Скотт заявил: несмотря на то, что в конце картины была показана смерть героя Рассела Клоу, он знает, как можно вернуть этого персонажа.

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