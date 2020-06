Лос-Анджелес, США, , 07:50 — REGNUM Режиссёр Дэвид Эйер сказал, что его версия кинокомикса «Отряд самоубийц» должна была получиться такой же мрачной, как и фильм «Джокер» Тодда Филлипса. Об этом 1 июня сообщил портал We Got This Covered.

Кинематографист добавил: после того, как публика плохо приняла фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» кинокомпания Warner Bros. решила вмешаться в творческий процесс и изменила его подход. По мнению режиссёра, на решение студии также повлиял успех фильма «Дэдпул», из-за чего она решила сделать «Отряд самоубийц» более весёлым и лёгким.

Ранее потоковый сервис HBO Max объявил, что он выпустит версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера. После этого Дэвид Эйер сказал, что он тоже хотел бы увидеть свою версию «Отряда самоубийц». Инсайдеры сообщили, что HBO Max может дать «зелёный свет» этому проекту.

