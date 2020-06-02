Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Администрация официальной страницы франшизы «Звёздные войны» поддержала движение «Чёрная жизнь». Публикация была сделана 1 июня.

Владельцы аккаунта заявили, что они выступают против расизма и поддерживают как чернокожих людей, связанных с проектами по «Звёздным войнам», так и всё чёрное сообщество. Аналогичный пост в Twitter разместила администрация страницы студии Marvel.

https://twitter.com/starwars/status/1267224639706550272

Напомним, ранее звезда последней трилогии «Звёздные войны» Джон Бойега заявил, что он действителльно ненавидит расистов. Актёр дал понять, что он ненавидит именно расизм белых по отношению к чёрным.

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