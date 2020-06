Лос-Анджелес, США, , 07:21 — REGNUM Крис Эванс в эфире телешоу объяснил, в каком случае он может вернуться к роли Капитана Америка. Об этом 1 июня сообщил портал We Got This Covered.

Актер сказал, что после произошедшего со Стивом Роджерсом деньги не могут быть причиной, по которой персонаж может вернуться в киновселенную Marvel. Он добавил, что этот герой не может вернуться только из-за желания фанатов, для этого нужно добавить что-то важное в историю.

Ранее Крис Эванс опроверг слухи о том, что престарелый Стив Роджерс может вернуться в будущем сериале «Сокол и Зимний солдат». Он сказал, что, по его мнению, после того, как именно герой покинул киновселенную Marvel в конце фильма «Мстители: Финал» было бы рискованно пересматривать этот сюжетный ход.

Читайте ранее в этом сюжете: Крис Эванс опроверг слухи о возвращении престарелого Капитана Америка