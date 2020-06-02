Пекин, , 00:54 — REGNUM В Китае около 5 тыс. кинотеатров могут закрыться насовсем из-за остановки в работе, причиной которой стали карантинные меры, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 1 июня сообщил журнал Variety.

Согласно результатам исследования Китайской киноассоциации доля этих организаций составляет 40% от общего числа кинотеатров страны. Отмечается также, что этим 5 тыс. компаний принадлежит около 28 тыс. кинозалов.

Автор статьи высказал предположение, что подобное развитие событий будет иметь «огромные последствия» для Голливуда, поскольку в этом случае киностудии потеряют значительную долю доходов.

Напомним, кинотеатры в Китае закрыты с января 2020 года. Сегодня страна находится на втором месте по объёму кинорынка.

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