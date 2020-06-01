Москва, 1 июня 2020, 21:53 — REGNUM Дату начала кастингов на новые сезоны шоу «Голос» и «Голос 60+» сообщили 1 июня в пресс-службе Первого канала.
По данным телевещателя, кастинги на новые сезоны начнутся с 1 июля. В студию Первого канала будут приглашены самые яркие претенденты из тех, кто успел подать заявки на участие в музыкальном конкурсе.
В пресс-службе уточняется, что приём анкет на участие в полюбившихся зрителям шоу «Голос» и «Голос 60+» продолжается. Кастинги будут проходить с соблюдением всех рекомендованных мер предосторожности.
Вокалисты, прошедшие кастинг, будут допущены к участию в «слепом прослушивании». А дате начала съёмок шоу будет объявлено дополнительно.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что победитель телешоу «Голос» Аскер Бербеков удостоен звания заслуженного артиста Кабардино-Балкарии.
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