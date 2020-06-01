Москва, , 19:04 — REGNUM Российская государственная детская библиотека объявила об учреждении премии «Большая сказка имени Эдуарда Успенского. 6 июня во время книжного фестиваля «Красная площадь» лауреаты получат свои заслуженные награды за лучшие произведения для детей.

А предварительно, как и полагается, для больших премий был организован конкурс на создание логотипа. Победителем стала дизайнер из Ханты-Мансийска Анастасия Жукова. Об этом ИА REGNUM сообщала пресс-служба библиотеки.

В жюри входили шеф-редактор книжного рекомендательного портала «Библиогид», литературный критик Наталья Козловская, художник-иллюстратор Ольга Монина, детский писатель Андрей Усачев, вдова и наследница Эдуарда Успенского Елена Успенская, известный российский художник и иллюстратор Виктор Чижиков. Организатором конкурса, на который поступило около 120 работ, выступила Российская государственная детская библиотека. Победителю будет выплачено денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

«Хочу сказать спасибо Анастасии, которая создала прекрасный образ для премии имени выдающегося писателя, чьи книги наши дети будут читать всегда. Ее Галчонок полностью соответствует характерам героев произведений Успенского», — сказал Андрей Усачев.

Со своей стороны, Виктор Чижиков отметил, что работа Анастасии Жуковой выполнена на профессиональном уровне и отражает идею организаторов премии вдохновить писателей на создание новых высокохудожественных произведений для детей. «Если бы я был автором этого логотипа, то добавил бы к нему узнаваемый возглас «Кто там?» из Простоквашино», — заметил Виктор Чижиков.

Премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского учреждена для поощрения современных детских писателей. Учредителями премии выступили наследники Эдуарда Успенского, Министерство культуры РФ, Российская государственная детская библиотека, ООО «Чебурашка» и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Общий размер премиального фонда составляет 1,5 млн рублей.