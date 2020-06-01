Рим, , 16:29 — REGNUM Netflix анонсировала хоррор-сериал под названием Curon. Об этом 1 июня сообщает «Мир Фантастики».

По сюжету сериала, семья возвращается в город Курон спустя 17 лет после произошедших там таинственных событий. Оказывается, что место проклято, а колокольный звон местной церкви пробуждает в людях скрытые тёмные чувства.

Премьера Curon на Netflix ожидается 10 июня 2020 года. На сервисе одновременно выйдут все эпизоды первого сезона.

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