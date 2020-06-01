Чита, , 15:28 — REGNUM Театрализованное представление во дворе краевой детской клинической больницы в Чите провели волонтеры акции #МыВместе и актеры Читинского кукольного театра и передвижного цирка «Звездный». Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Представление актеры провели прямо на улице, а дети наблюдали за происходящим из окон больницы. В связи с карантином, введенным в больнице из-за пандемии коронавируса, к детям не пускают посетителей, и даже родителям вход воспрещен.

Перед детьми выступили клоуны, жонглеры, дрессированные мопсы и хорьки. Несмотря на ограничения, дети были рады представлению и благодарили выступавших аплодисментами.

После представления волонтеры всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе передали всем детям партию зеленых яблок, которые можно есть даже аллергикам.