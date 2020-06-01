Бербанк, США, , 14:45 — REGNUM Ранние версии дизайна малыша Йоды показали создатели телесериала «Мандалорец». Об этом сообщили журналисты Entertainment Weekly.

В ходе поиска образа малыша, который должен был выглядеть одновременно привлекательным и инопланетным, продюсер Дэйв Филони, шоураннер Джон Фавро и художник Кристиан Альцманн перепробовали не один вариант. На показанных эскизах встречаются изображения жутковатого Йоды с редкими черными волосами или картинка совсем мультяшного вида малыша в металлической каске с рогами.

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1266503088879407104

В итоге создатели проекта пришли к варианту, который зрители и увидели в телесериале. Очаровательный малыш Йода в тот же момент вызвал взрывной интерес поклонников. Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды.

https://www.instagram.com/p/B5D_93TlzKm/

Сериал «Мандалорец» является сюжетным ответвлением киносаги «Звездные войны». В нем рассказывается о жизни наемного охотника за головами, которому однажды приходит заказ на доставку зеленого младенца с большими ушами.

Премьера первого сезона проекта состоялась в ноябре 2019 года на телеканале Disney+. Второй сезон телесериала должен выйти в октябре 2020 года. Также началась работа над третьим сезоном телепроекта.

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1266503088879407104

Читайте развитие сюжета: Netflix показала первый трейлер хоррор-сериала Curon