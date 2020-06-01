Берлин, , 14:21 — REGNUM Лауреатом ежегодной международной премии Berlin Music Video Awards как «самое трэшовое видео» стал клип российской рэйв-группы Little Big на песню «Go bananas». Результаты конкурса опубликовали организаторы на официальном сайте.

Российский клип обогнал видео «Ballern» от группы Die Atzen и «Kolo Kolo» от Balming Tiger. Клип «Go bananas» был представлен также в номинации «Лучшее музыкальное видео», где занял третье место.

В начале мая стало известно, что композиция «Go bananas» набрала в YouTube более 100 млн просмотров и стала четвертой по счету среди песен группы, преодолевших этот рубеж.

Композиция стала титульной в альбоме петербургской группы, вышедшем в ноябре 2019 года.