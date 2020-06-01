Лос-Анджелес, США, , 13:51 — REGNUM Очередное шоу Reunited Apart американского актера Джоша Гэда собрало вместе актеров фильма «Властелин колец». Видеозапись шоу Гэд опубликовал на своем канале в YouTube.

В программе приняли участие исполнитель главной роли хоббита по имени Фродо Бэггинс — Элайджа Вуд. Также к видеоконференции подключились актеры Орландо Блум, Доминик Монаган, Билли Бойд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Джон Рис-Дэвис, Шон Бин, Лив Тайлер и другие.

Кроме актеров, участие в шоу приняли сценаристка трилогии Филиппа Бойенс, режиссер Питер Джексон и композитор Говард Шор.

Гэд предложил участникам шоу зачитывать сцены из фильмов и пройти опрос на знание фактов о кинотрилогии. Джексон в ходе опроса рассказал, что иногда не может определить, где в фильме применяется оригинальный текст из романа Джона Р. Р. Толкина, а где адаптированный текст сценаристки.

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