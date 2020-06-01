Москва, , 13:02 — REGNUM Роль в новом американском сериале «Космические войска» от Netflix исполнил российский актер и певец Алексей Воробьев. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

«С моей последней военной роли в кино меня повысили в звании, и перевели в Космические Войска», — пошутил актер в комментарии к посту.

https://www.instagram.com/p/CAx0-mrHXki/

Автором комедийного сериала и исполнителем главной роли выступил американский комик Стив Карелл, известный также по главной роли в фильме «Эван всемогущий». События новой картины происходят на тайной базе в США, где генерал Марк (Карелл) создает особый отряд космических войск для отправки их в космос.

В сериале Воробьев снялся в роли русского военного наблюдателя Юрия Телатовича, которого все зовут Бобби. В картине, кроме Карелла и Воробьева приняли участие Джон Малкович, Лиза Кудроу, Бен Шварц, Ноа Эммерих и другие актеры.