Майкоп, , 13:09 — REGNUM Строительство трех и капитальный ремонт девяти домов культуры запланированы в Адыгее в 2020 году. На эти цели с учетом всех уровней финансирования предусмотрено около 245,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе главы и правительства республики.

В рамках национального проекта «Культура» в Адыгее в текущем году предусмотрен ремонт сельских домов культуры в следующих районах: Теучежском (аулы Кунчукохабль и Нешукай), Гиагинском (станица Гиагинская), Шовгеновском (аул Мамхег) и Кошехабльском (хутор Казённо-Кужорский). В Кошехабльском районе за счет средств республиканского бюджета завершается строительство дома культуры в ауле Ходзь.

«С учетом федеральных, республиканских и муниципальных средств общая сумма, предусмотренная по нацпроекту «Культура» на ремонт и строительство домов культуры, составит свыше 82 млн рублей. Контрактация по всем проектам стопроцентная. Работы ведутся в соответствии с графиком», — сказано в сообщении.

На ремонтируемых объектах проведены демонтажные работы, завершаются ремонты кровель, систем отопления и электропроводки, в настоящее время ведутся отделочные работы. В доме культуры Казённо-Кужорском также выполнено усиление фундамента и облицовка стен кирпичом.

Параллельно с нацпроектами в Адыгее реализуется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». По ней в 2020 году предусмотрено строительство двух домов культуры в Красногвардейском районе (село Белое и аул Уляп), а также капремонт четырех домов культуры в Майкопском районе и центра народной культуры в городе Адыгейске. Отмечается, что контракты по этим объектам заключены, подрядчики начали строительные работы.