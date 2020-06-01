Москва, , 12:39 — REGNUM Новый акустический альбом «Песни во время чумы» выпустил в период самоизоляции основатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр. Альбом опубликован на YouTube-канале soyuzmuzic.

В состав пластинки вошли 14 треков, которые музыкант записал с 4 апреля по 3 мая, находясь дома на самоизоляции. Во вступлениях к песням музыкант говорил короткие фразы, создав некий дневник карантина.

Перед исполнением первой композиции исполнитель сказал: «В эти трудные времена каждый из нас должен помнить, что жизнь менять нельзя».

Вторая песня началась со слов: «Лучше сидеть дома, чем в местах далеких и безрадостных».

»Сегодня я хочу напомнить, как быстротечно время. Поэтому цените каждую секунду, каждый день, который мы живем на этом чудесном белом свете», — сказал музыкант перед следующей песней.