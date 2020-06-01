Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Александринский театр 1 июня, на месяц раньше срока, завершает свой 264-й сезон. Театр назвал творческий год 2019−2020 самым запоминающимся, несмотря на срыв многих планов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба «Александринки».

Александринский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

Сезон 2019−2020 годов в связи с эпидемиологической ситуацией театр завершает на один месяц раньше изначально намеченного срока. Творческие планы финальной части сезона также оказались значительно скорректированы.

Главным событием первой половины уходящего сезона в Александринском театре назвали Международную театральную олимпиаду, которая была инициирована художественным руководителем театра Валерием Фокиным. Она прошла в 26 городах восьми федеральных округов России. В рамках нее состоялось более 480 мероприятий, которые посетило более 100 тысяч зрителей. Таким образом олимпиада стала ключевым событием Года Театра в России.

За текущий сезон зрителям театра были показаны премьерные постановки, а также онлайн-спектакли, которые помогли поклонникам театра скоротать время во время самоизоляции в пандемию.

Вынужденная корректировка в планах театра отразилась и на деятельности культурного учреждения. Несмотря на запрет посещения театров в Северной столице, зрители активнее стали принимать участие в виртуальной жизни театра. С конца марта по конец мая аудитория онлайн-аудитория театра в официальной группе во «ВКонтакте» составила около 2,5 млн человек.

«Все гастрольные планы Александринского театра, намеченные на весну-лето 2020 года были отменены. В их числе первые гастроли в столице Сербии, городе Белград, российские гастроли в городе Пенза, а также участие спектакля главного режиссера Александринского театра Николая Рощина «Сирано де Бержерак» в конкурсном фестивале Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в Москве», — констатировали в театре.

Новый 265-й сезон Александринский театр официально откроет 30 августа 2020 года.