Петрозаводск, , 11:52 — REGNUM Работу над новым сериалом «Особая связь» в жанре мистического триллера о событиях времен СССР начали члены Союза кинематографистов Карелии, режиссеры Иван Кульнев и Владимир Рудак. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Пилотный эпизод мистического сериала планируют снять в июле-августе текущего года. Сюжет будет рассказывать о аномальных и загадочных событиях, происходивших в Карелии. Подробности пока не раскрываются. Ими планируют поделиться позднее, когда будет проходить презентация сериала.

Как отметили в пресс-службе, режиссеры раньше не работали в специфическом жанре мистического триллера. По словам Кульнева, они не знают, что получится из их первого опыта, но окунуться в мрачную музыку, неспешные кадры и напряженные сцены им очень интересно.

Натурные съемки сериала планируется провести в пригороде Петрозаводска, а интерьерные съемки — в специальном павильоне в арт-пространстве «Синий коридор». В сообщении уточняется, что сейчас идет работа над сценарием и проводится кастинг актеров.