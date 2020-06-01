Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM Слухами постоянно появляющуюся информацию о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи назвал режиссер фильма «Логан» Джеймс Мэнголд. Об этом он рассказал журналистам издания ComicBook.

«Очевидно, что в интернете все торгуют слухами», — заявил Мэнголд, отвечая на вопрос о возможном возвращении Джекмана к этой роли.

Такие слухи возникли после поглощения компании Fox корпорацией Disney и решения о перезапуске франшизы «Люди Икс» для включения их в киновселенную Marvel. Режиссер посоветовал не обращать внимание на эти слухи.

«Я был бы очень удивлен, если бы Хью вновь сыграл Росомаху», — сообщил Мэнголд.

Режиссер подчеркнул, что совершенно не против возвращения Джекмана к роли Росомахи, но возвращение таких значимых персонажей в фильмах должно быть основано на хорошей идее, которая сможет принести фильму успех.

Если же такой идеи нет, а речь идет только о желании заработать на популярном персонаже, то, по словам Мэнголда, на выходе, как правило, получается пустой фильм. А это обесценивает и самого персонажа.