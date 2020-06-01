Пятигорск, Ставропольский край, , 11:32 — REGNUM Межрегиональная художественная выставка пейзажа «Радуга Юга — 2020» состоится в Ставропольском крае. Проект объединит ведущих мастеров Российского союза художников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе управления по информполитике правительства региона.

Выставка пройдет на территории музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» в городе Пятигорске. Общая площадь экспозиции, в которой выставят 400 произведений, составит более 3 тыс. кв. м.

Помимо выставки живописи, в программу мероприятия войдет и научно-практическая конференция «Пейзаж в современном изобразительном искусстве Юга России» с участием отечественных искусствоведов. Зрителей также ждут экскурсии, творческие встречи с художниками, мастер-классы.

Организатором культурного события выступит пятигорское городское отделение Союза художников России — победитель конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Напомним, первая межрегиональная художественная выставка пейзажа «Радуга Юга» прошла на Ставрополье в 2017 году.