Москва, , 11:16 — REGNUM Детский многосерийный мультфильм «Зебра в клеточку», рассказывающий о толерантности, выпустили киностудия «Союзмультфильм» и АО «Первый канал. Всемирная сеть». Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева на пресс-конференции.

Мультсериал предназначен для дошкольников. Премьера телесериала состоится 1 июня на канале «О!». Планируется выпустить два сезона, содержащих по 26 эпизодов.

Героями сериала будет разные зверята, отличающиеся внешностью, привычками и характером. В каждой серии будет моделироваться конфликтная ситуация, которую они будут тем или иным способом пытаться уладить.

«Детям важно понимать ценность уникальных особенностей личности. Воспитание с малых лет уважения к себе и окружающим, добрых взаимоотношений в группе, навыков коммуникации — всё это часть нашей миссии», — сообщила Слащева.

Она уточнила, что «Зебра в клеточку» будет одним из первых проектов отечественной мультипликации на эту тему. Слащева выразила надежду, что мультфильм станет популярным не только в России, но и за границей.

Над сценарием мультсериала работала член Международной ассоциации аналитической психологии, супервизора Российского общества аналитической психологии и Института Юнга в Цюрихе Анна Скавитина.