Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM Главную роль в новом фильме про Человека-волка сыграет канадский актер Райан Гослинг («Ла-Ла-Ленд», «Человек на Луне»). Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

Сценарий очередной картины пишут Лорен Шулер Доннер и Ребекка Анджело. Как сообщают журналисты, на написание сценария их вдохновили фильмы «Стриингер» и «Телесеть».

За производство картины отвечает кинокомпания Universal. Фильм должен войти в состав «Темной вселенной», в которой уже выпущена картина «Человек-невидимка».

Журналисты уточняют, что сейчас кинокомпания определяется с режиссером проекта. За прошедший месяц в компании провели переговоры с несколькими режиссерами, наиболее вероятным претендентом из которых, по словам журналистов, является Кори Финли.

Оригинальная картина о Человеке-волке, режиссером которой был Джордж Уоггнер, вышла в кинопрокат в 1941 году. Ее считают одной из классических фильмов-ужасов, определивших основные признаки этого жанра.