Бербанк, США, , 10:32 — REGNUM Решение о съемках в будущих фильмах о Человеке-пауке принял актер Дж. К. Симмонс, игравший роль редактора газеты «Дейли Бьюгл» Дж. Джоны Джеймсона. Об этом сообщили журналисты издания Entertainment Weekly.

Как рассказали журналисты, Симмонс ранее заявлял, что к своем персонажу из «Человека-паука» больше не вернется. Но сейчас передумал и подписал контракт сразу на четыре новых фильма из кинофраншизы.

Актер рассказал журналистам, что «переезд» в киновселенную Marvel ему дался значительно легче, чем пробы на роль в первом фильме Сэма Рэйми. По словам Симмонса, ему пришлось перед продюсерами и режиссерами изображать сцену, в которой Зеленый Гоблин хватал редактора газеты за горло, затем поднимал в воздух и душил. Все это надо было показать, изучая по ходу дела сценарий, который он держал в руках.

По поводу своего возвращения в кинофраншизу актер сказал: «Здорово иметь такую возможность — быть пережитком предыдущей версии себя».