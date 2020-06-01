Саратов, , 10:08 — REGNUM Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю. П. Киселева с 1 по 12 июня проведет онлайн-марафон детских спектаклей, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Дети разных возрастов и их родители смогут увидеть онлайн-постановки, которые не идут в репертуаре театра. Афиша со спектаклями размещена на сайте ТЮЗа. В день защиты детей, 1 июня марафон откроет онлайн-показ спектакля «Росток» в 11:00 (местное время). Жанр этой постановки — «цветные картинки для самых маленьких». Премьера спектакля состоялась в 2008 году. Он был один из первых в жанре «беби-театра» в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовский театр оперетты в апреле 2020 года провел серию онлайн-показов #опереттавнеформата.

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