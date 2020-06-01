Москва, , 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст». Победителя объявили на церемонии вручения наград в прямом эфире Пятого канала.

В картине рассказывается история молодого человека, отсидевшего в тюрьме по ложному обвинению семь лет. После выхода на свободу он начинает мстить офицеру федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, из-за которого провел в тюрьме долгие годы. Получив доступ к смартфону офицера, молодой человек начинает жить чужой жизнью, общаясь через текст на экране.

В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм ранее был удостоен четырех премий «Золотой орел». За победу в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм» боролись также фильм Кантемира Благова «Дылда» и вторая картина Шипенко — «Холоп».

Церемония награждения состоялась в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Участников во подключали к прямому эфиру по видеоконференцсвязи. Название картины-победителя сообщил Игорь Угольников.