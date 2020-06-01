Чебоксары, , 06:10 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 1 июня, начнут работать онлайн-лагеря. Всего в июне планируется провести две смены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

В Международный день защиты детей в городе начнут работать «детские онлайн-лагеря во всех образовательных организациях». В июне запланировано проведение двух смен, продолжительностью 12 дней. 1 июня воспитанников поздравят начальники лагерей, состоится знакомство с вожатыми и программой мероприятий.

В числе наиболее популярных тематических смен — оздоровительное, творческое, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, инженерное. Так, при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» в гимназии № 5 для ребят в дистанционном формате будут организованы кулинарные и творческие мастер-классы, квесты, конкурсы, ориентированные на изучение родного края, его природы и истории. Каждое утро будет начинаться зарядки.

Отмечается, что данный проект по организации досуга для детей распространят в регионах.