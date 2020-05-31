Москва, , 22:09 — REGNUM Фантастический триллер «Аванпост» режиссёра Егора Баранова станет одним из первых кинофильмов, которые покажут после возобновления работы кинотеатров в Японии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Premier Studios.

Фильм выйдет на более, чем 100 экранах 12 июня, проект выпустит независимая прокатная компания New Select. Премьера фильма состоялась в ноябре 2019 года и собрал более 163 млн рублей. Заглавную композицию к фильму написал один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода.

Японский рынок кинопроката, который является третьим по объемам сборов после Северной Америки и Китая, понёс крупные убытки в связи с пандемией коронавируса. С 11 мая в стране началось постепенное снятие карантина и стали открываться залы кинотеатров. В настоящее время в открывшихся кинозалах показывают только старые фильмы, так как принято решение все кинопремьеры отложить до июня, когда в полном объёме заработают все крупные кинотеатры.

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