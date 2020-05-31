Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Знаменитый американский актёр Клинт Иствуд 31 мая отмечает 90-летие.

Напомним, Иствуд как лучший режиссёр неоднократно получал премию «Оскар». Его картины были отмечены и рядом других наград.

Среди лучших фильмов с его участием критики называют «За пригоршню долларов» (1964), «На несколько долларов больше» (1965 г.), «Хороший, плохой, злой» (1966 г.), «Малышка на миллион» (2004 г.), «Гран Торино» (2008 г.).

Фильмография Иствуда включает 164 работы в 93 проектах. К некоторым лентам он написал музыку.

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