Тулуза, Франция, , 17:06 — REGNUM Французская оперная певица Мади Меспле скончалась в Тулузе в возрасте 89 лет. Об этом 31 мая написал министр культуры Франции Франк Ристер на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мади Меспле блистала в «Лакме», «Севильском цирюльнике», «Сказках Гофмана». Она могла передавать все с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас», — говорится в сообщении.

В комментариях к записи главы французского минкульта пользователи отметили, что Меспле также «была также исключительным педагогом, требовательным, но заботливым» по отношению к своим ученикам.

Французские СМИ отмечают, что одна из самых популярных артисток оперы и оперетты скончалась у себя дома в Тулузе в окружении близких и родных.

Напомним, французская оперная певица Мади Меспле обладала высоким колоратурным сопрано и была одной из ведущих оперных певиц своего времени во Франции, Меспле иногда называли преемницей Мадо Робен. Певица являлась командором Ордена Почётного легиона (2011). Певица успешно выступала и за рубежом, пела в Большом театре в Москве, Королевском оперном театре в Лондоне, Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и театре Колон в Буэнос-Айресе. Меспле ушла со сцены в 1985 году и посвятила свою жизнь преподаванию. Она работала в парижской L'École Normale de Musique и лионской консерватории, давала мастер-классы. Неоднократно была членом жюри вокальных конкурсов в разных странах.

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