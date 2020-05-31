31 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 16:10 — REGNUM Удивительно, но раскопки на месте Михайло Архангельского монастыря, что дал имя Архангельску и Архангельской области, в эти дни ведутся впервые в истории. Работают археологи Института археологии РАН, работы проведены примерно на половине запланированной площади. Раскоп затронул северную ограду монастыря, и связано это со строительством рядом жилого комплекса «Ривер Парк» компанией «Аквилон-Инвест». Строителям повезло — их площадка не проникла за ограду монастыря, иначе со стройкой возникли бы проблемы. Они уже начинались, когда несколько преподавателей и археолог САФУ написали письмо о том, что стройка ведется на фундаментах Михайло-Архангельского собора и монастырских построек. Вопрос разрешился удачно: Архангельская митрополия, фонд сохранения исторического наследия «Император» и Архангельское отделение ИППО летом 2019 года пригласили специалистов Института археологии РАН и георадарщиков ВНИИСМИ поискать монастырские фундаменты. По данным георадара, они оказались под 5-этажками 1960-х годов. Фотографии старого Архангельска и археологические разведки на землеотводе, также подтвердили, что строительство ведется не на месте монастыря. Чтобы завершить ситуацию с раскопками, «Аквилон» заключил договор с Институтом археологии РАН и планирует дальнейшее сотрудничество, что является редким примером для регионов России.

Михайло-Архангельский монастырь. Фото начала XX века

Специалист Института археологии РАН В.Шабунин, секретарь попечительского совета фонда «Император» В.Станулевич и генеральный директор «Аквилон-Инвеста» А.Фролов на раскопках Михайло-Архангельского монастыря (с) ИА REGNUM

На сегодняшний день, по словам археолога Алексея Беличенко, раскопан фундамент круглой башенки северной части каменной ограды монастыря. Ограда датируется XVIII—XIX веками, она из белого известняка, из которого велось церковное строительство на Русском Севере в конце XVII — XIX веках. Сверху фундамента сохранились три ряда кладки красного кирпича — очевидно остатки печки советского периода, когда башенка использовалась для каких-то хозяйственных целей. Отрыт участок коробчатого, сколоченного из досок дренажа XIX века.

Археолог Института археологии РАН А.Беличенко Владимир Станулевич (с) ИА REGNUM

Фундамент каменной башенки монастырской ограды XVIII века Владимир Станулевич (с) ИА REGNUM

Монастырский дренаж из досок XVIII века Владимир Станулевич (с) ИА REGNUM

Обнаружены также бревенчатые конструкции хозяйственной постройки с частично сохранившимся полом, где, вероятно, хранились бочки со смолой. А. Беличенко считает, что постройка являлась частью деревянной стены монастыря, и относит ее к XVIII веку. В 1908 году на Смольном буяне, где рядом с монастырем торговали смолой и дегтем, произошел большой пожар, фотографии которого известны. При пожаре монастырская смола в некоторых бочках растопилась и протекла на землю. Рядом с бревнами стены-амбара обнаружена лестничная балка с пазами для ступеней.

Остатки пола хозяйственной постройки XVIII века Владимир Станулевич (с) ИА REGNUM

Лестничная балка с пазами для ступеней. XVIII век Владимир Станулевич (с) ИА REGNUM

Верхний слой земли на месте раскопок — отвалы строительных котлованов советского периода. Документов о раскопках такого идеологического, по советским меркам, объекта, как монастырь, не имеется. Скорее всего, они не проводились, а встречающиеся в земле фундаменты и захоронения уничтожались. Захоронений на месте современных раскопок у «Ривер Парка», по словам А. Беличенко, не обнаружено. Найдена керамика XVIII—XX веков, несколько монет 1930−1940 — х годов, 2 копейки 1758 года, медная пуговица, крышки и обломки бочек из-под смолы.

Деревянные конструкции монастырской стены или амбара XVIII века Владимир Станулевич (с) ИА REGNUM

Найденные артефакты будут переданы Архангельскому областному краеведческому музею. Об этом руководство института РАН договорилось с директором музея Натальей Шпановой, которая побывала на раскопе. По ее словам, музей не имеет предметов, связанных с Михайло-Архангельским монастырем, и намерен забрать в экспозицию все найденное.

Директор Архангельского краеведческого музея Н.Шпанова осматривает археологический раскоп Владимир Станулевич (с) ИА REGNUM

Михайло-Архангельский монастырь был основан на берегу Северной Двины, скорее всего, в XIV веке. Первое его упоминание содержится в недатированной грамоте Новгородского архиепископа Иоанна III (1389−1415) игумену Луке. В 1419 году разорен норвежцами. В 1584 году по указу Ивана Грозного рядом с монастырем были поставлены стены Архангельского города. Свечка в монастырской келье стала причиной большого пожара уничтожившего половину Архангельска в 1636 году. После пожара воевода перенес монастырь вверх по Северной Двине в местность Нячеры. Здесь монастырь и стоял до советского периода, когда был закрыт и затем разобран на кирпичи.