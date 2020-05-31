Москва, , 14:08 — REGNUM 31 мая открывается юбилейный XX фестиваль искусств «Черешневый лес». Организаторы предложили в связи со сложной эпидемиологической ситуацией провести часть мероприятий в офлайн-формате, а часть почти «вживую».

Главное событие первого дня — это концерт «Оптимистические выступления. Живой эфир» в Пушкинском музее, который является старинным партнером фестиваля. Поклонники искусств смогут услышать выступления Ильдара Абдразакова, Юрия Башмета, Екатерины Шипулиной, Игоря Бутмана, Полины Осетинской, Евгения Миронова и Валерия Сюткина, а также Бориса Эйфмана и Резо Габриадзе.

А вот посадка черешневых деревьев, что является неотъемлемой частью форума, будет проходить по специальной программе — саженцы будут доставлены до загородных домов и их именитые хозяева, среди которых Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Владимир и Сати Спиваковы, Александр Кибовский, Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, высадят их в палисадниках.

За двадцатилетнюю историю фестиваля было посажено 8 228 саженцев.