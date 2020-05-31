Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM 31 мая стартовал благотворительный музыкальный онлайн-марафон «Редкие виды» в поддержку независимых книжных магазинов. Инициаторами и организаторами акции выступили петербургские магазины «Все свободны» и «Порядок слов», «Маршак» из Москвы, «Пиотровский» из Екатеринбурга и «Смена» из Казани.

Солидарность с устроителями сегодня проявят такие известные музыканты, поэты, актеры, как Борис Гребенщиков, Найк Борзов, Рената Литвинова, Алексей Паперный, Арсений Креститель, Вера Полозкова, группы «Хадн дадн», «Позоры», «Увула», «Спасибо», «Шумные и угрожающие выходки, Sirotkin и многие другие.

Напомним, что книжная отрасль, включая издательскую и полиграфическую деятельность, а также торговлю изданиями, переживает жестокий кризис. Все магазины были закрыты в середине марта, и пока неизвестно, когда они откроются в больших городах. В отличие от предприятий киноиндустрии, музеев и театров, Министерство культуры не включило организации отрасли в перечень системообразующих предприятий.

Средства, вырученные от просмотра концерта, пойдут на поддержку независимых книжных магазинов в это тяжелое время.