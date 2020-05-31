Москва, , 12:24 — REGNUM Сразу в двадцати двух номинациях будут 31 мая объявлены победители премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Об этом сообщает ТАСС.

В самой престижной категории «Лучший полнометражный художественный фильм» конкурируют участник и победитель фестивалей фильм Кантемира Балагова «Дылда» и две картины Клима Шипенко: «Холоп», ставший самой «смотрибельной» лентой в истории отечественного кинематографа, и триллер «Текст».

Наиболее острое состязание ожидается среди сериалов. В номинации «Лучший сериал» на победу претендуют «Ростов» (НТВ), «Шифр» (Первый канал), «Эпидемия» (платформа Premier). А вот в отдельной категории «Лучший комедийный сериал» — они пользуются у публики популярностью — соревнуются «Дылды» (СТС), «Жуки» (ТНТ), «Мылодрама» («Пятница!»).

Напомним, что провести торжественную церемонию награждения лауреатов организаторы планировали 24 марта в Центре международной торговли. Однако из-за пандемии коронавируса присуждение было перенесено в онлайн-формат и отложено по срокам.