Москва, , 10:53 — REGNUM 31 мая Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве отмечает 108-ой «день рождения». Впервые за свою историю прославленная галерея проедет празднование в онлайн-формате.

Как сообщается на сайте Министерства культуры, сегодня в программе музея марафоном самых популярных лекций, а также концерт «Оптимистические выступления. Живой эфир» в рамках XX фестиваля искусств «Черешневый лес». Первый канал начнет трансляцию концерта в 23:10.

В перечень лучших проектов последнего времени — а они определялись по набольшему числу просмотров — вошли встреча с хранителем восточной графики Айнурой Юсуповой, лекция Екатерины Кочетковой «Марк Ротко: погружение в цвет», чтения «Декамерона» участниками программ Пушкинский. Youth, виртуальные экскурсии по выставкам и экспозиции музея для взрослых и детей и многое другое.

В онлайн-концерте «Оптимистические выступления. Живой эфир» фестиваля искусств «Черешневый лес» примут участие Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Полина Осетинская, Евгений Миронов, Борис Эйфман, Резо Габриадзе и многие другие. Ведущий — Михаил Швыдкой.