Пекин, , 03:12 — REGNUM Крупнейшие детские театры Китая совместно намерены представить несколько детских пьес по нескольким телевизионных и интернет-платформам в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

В число таких театров входит Китайский национальный детский театр, Детский художественный театр Китайского института благосостояния и Сианьский детский художественный театр. Они покажут знаменитые китайские детские пьесы «Волшебная лодка», «Нэчжа волнует море» и «Мы — Терракотовые воины».

Спектакли будут транслироваться в 19:30 по местному времени 31 мая по детским телевизионным каналам таких гигантов телевещания, как CCTV, Douyin, китайская версия социальной сети Tiktok, v.qq.com, youku.com и прочие.

За время мероприятия персонажи пьес также выступят своего рода туристическими гидами, представляя попутно детям туристические достопримечательности городов, откуда смотрят их представление молодая аудитория.