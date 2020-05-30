Москва, , 18:47 — REGNUM Несколько пачек всемирно известной вермишели «Доширак» партия «Коммунисты России», активно выступающая за социальную справедливость, отправила известному продюсеру Иосифу Пригожину, рассказавшему о «бедственном положении артистов» во время пандемии, в том числе и «первой десятки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Руководство «Коммунистов России» также предложило «месье Пригожину» в тяжелую годину отправиться на стройку или завод. Впрочем, некоторые артисты, считают в партии, за одно выступление получают больше, чем рабочий за год.

Ну, а «Доширак» — это своего рода «отклик на крик о помощи».