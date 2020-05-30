Москва, , 18:16 — REGNUM Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в запланированные сроки — с 6 по 8 июня. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Специально оговаривается, что на мероприятии будут строго соблюдаться санитарные нормы. В том числе, ежедневно будет проводиться обработка площади и площадок.

«Прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки. Кроме того, в соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями, на территории фестиваля необходимо находится в маске и перчатках», — информирует официальный портал администрации города.

После того, как истинный любитель литературы все же попадет на книжный форум, он будет обязан соблюдать санитарную дистанцию не менее полутора метров. За этим будут следить службы фестиваля.

Все традиционные главные площадки — «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества» — будут работать в прежнем формате. Ожидается выступления писателей, представление новинок рынка и даже театральные представления.

По утверждению организаторов, свое лучшие книги представят более 200 издательств.

Увидеть трансляцию всех фестивальных мероприятий можно будет на ресурсе «Онлайн.Библиогород».