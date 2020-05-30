Москва, , 17:15 — REGNUM Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что сотрудники российских музеев, которым 60 лет и более, не будут сокращены в связи с ограничениями по работе, связанными с распространением коронавируса. Об этом Любимова заявила в интервью телепрограмме «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Напомним, ранее министр Любимова сообщила, что при открытии учреждений культуры после снятия ряда ограничений возможны ограничения по работе для сотрудников старше 65 лет. Это касается и гардеробщиков и смотрителей в залах, которые находятся в зоне риска из-за опасности заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

«Никто не собирается увольнять пожилых людей. То, о чем мы говорили — мы говорили, что если в регионе будут действовать определенные временные запреты — действительно, людям старшего поколения придется какое-то время еще побыть дома», — сказала министр Любимова.

Она подчеркнула, что ни о каком сокращении сотрудников, достигших 60 лет, речь не идет. Любимова сказала, что это просто бессмысленно.

«Во-первых, это незаконно. Во-вторых, это лишено смысла и желания, потому что с этим уйдет целая часть и пласт культуры нашей страны», — сказала она.